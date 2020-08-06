Altınyıldız’da Üniversite Tercih Yoğunluğu

Altınyıldız Koleji öğrencileri 2020 Üniversite Sınavlarında çeşitli alanlarda Nevşehir Birinciliklerini, ikinciliklerini ve üçüncülüklerini kazanarak Türkiye genelinde ilk dereceleri kazanmışlardır.

Sosyal mesafe, maske ve temizliğe gereken titizlik gösterilerek Altınyıldız Eğitim Kurumları Fen ve Anadolu Lisesi Tercih Bürosu oluşturuldu. 3 Rehberlik ve Psikolojik Danışman öğretmeni ile diğer öğretmenlerin görev yaptığı büro öğrencilere hizmet vermektedir.

Tercihler 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilmektedir.

2020 Üniversite Sınavlarında Nevşehir Birinciliklerini ve Türkiye derecelerini kazanan Altınyıldızlı şampiyonlar;

HACETTEPE, BOĞAZİÇİ, KOÇ, ODTÜ, BİLKENT, İTÜ gibi üniversitelerin yanı sıra, Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerdeki Üniversitelerin Hukuk, Tıp, Mühendislik, Mimarlık, Diş Hekimliği, Eczacılık, Eğitim Fakülteleri, Sağlık Bilimleri ve diğer fakülteleri tercih etmektedir.

Herkesin rüyalarını süsleyen okulları kazandıran Altınyıldız Liselerine teşekkür eden öğrenciler ve veliler, kaliteli eğitim almanın ayrıcalığı ile tercihlerini yaptıklarını ifade ettiler.

2020 Üniversite tercihlerinde Altınyıldızlılar, Okulumuzda görev yapan, alanında uzman, Rehber Öğretmenler ve branş öğretmenlerimizle en doğru Üniversite tercihlerini yapma gayreti içerisindedir.

2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlamış, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayı son haftası içerisinde açıklanması beklenmektedir.

Altınyıldız Tercih Bürosuna İstanbul Aydın Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesi de temsilci görevlendirerek öğrencilere tercihlerinde destek vermektedir.

“Gençlerimiz, geleceğimiz için yepyeni, taptaze bir umut olacak. Ülkemizi, Devletimizi, Milletimizi yükseltecek ve daha ileriye taşıyacak bu gençler için duyduğumuz büyük heyecanla “Yerleşeceğiniz üniversiteler hepinize hayırlı olsun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.” diyoruz.