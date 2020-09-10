Altınyıldızda Üniversite Başarı Geleneği Devam Ediyor

Mezun verdiği 2002 yılından beri Altınyıldız Koleji büyük başarılara imza atarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi öğrencilerini Türkiye’nin en seçkin üniversitelerine yerleştirme başarısını göstermiştir. Sadece bir özel lise olmanın çok ötesinde akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif başarılarla da öğrencilerine en iyi eğitimi verme gayretinde olan Altınyıldız Koleji öğrencilerine sağladığı rehberlik hizmetleri ile de 9. Sınıftan 12.sınıfa kadar öğrencilerinin yanında olmayı sürdürmektedir. Büyük bir aile olan Altınyıldız Koleji öğretmen, öğrenci, veli ve tüm çalışanlarıyla takdir edilen ve örnek alınan bir eğitim kurumu konumundadır.

Dünya genelinde yaşanan pandemi sürecini iyi bir şekilde yöneterek online eğitimlerle, online denemeler, online çözülen testlerle ve etüdlerle öğrencilerin eğitimini eksiksiz şekilde tamamlama gayretinde olan Altınyıldız Koleji, Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) tarafından Eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol belgelendirme programında yer alan kriterleri yerine getirerek yapılan denetimde TSE COVID-19 OKULUM TEMİZ BELGESİ almaya hak kazanmıştır.

Salgına karşı hep birlikte mücadele ederek Okulum Temiz onayıyla öğrencilerimizi hem online, hemde temiz okulumuzda, yüz yüze yapılan eğitimlerle hayata hazırlamaya devam ediyoruz.