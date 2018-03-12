Altınyıldız’da Türkiye Geneli Deneme Sınavları Serisi Tamamlandı

Altınyıldız Liselerinde 12.sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavlar büyük ilgi gördü.

Daha önceki Türkiye Geneli deneme sınavlarında dereceler kazanan Altınyıldız Koleji öğrencileri bu sınavda da büyük başarılar beklemektedirler.

Altınyıldız Liseliler,2017 yılı Üniversite sınavlarında Nevşehir 1.si,2.si,3.sü Türkiye 284.sü,441.si,564.sü,625.si ve 707.si derecelerini elde etmişlerdi.

Her yıl üniversite sınavlarında büyük başarılar kazanan Altınyıldızlılar, 2018 Üniversite Sınavlarınagüçlü öğretmen kadrosunun ve başarılı öğrencilerinin geceli gündüzlü çalışmalarıyla yoğun bir şekilde hazırlanmaktadır.

Her geçen gün başarılarına yeni başarılar ekleyen Altınyıldız Koleji’nde başarı bir gelenektir.

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