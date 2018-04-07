Altınyıldızda Okuma Bayramı Çoşkusu

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Altuğ Kürşat ŞAHİN, Nevşehir Ticaret Odası Başkanı Sayın İbrahim SALAŞ ,25.Dönem Milletvekili Sayın Mehmet VAROL'un katıldığı programa velilerimiz yoğun ilgi göstererek büyük bir katılım gerçekleşmişti.1.sınıf öğretmenlerimizden Yeşim IŞIKTAŞ'ın konuşmasıyla başlayan programda Altınyıldız İlköğretim Kurumunun mini mini birleri yıl boyunca öğrendikleri güzellikleri velileri ile paylaşmanın heyecanını yaşadı.Velilerinde en az öğrenciler kadar heyecanlı olduğu bu tatlı telaşlı bayramda öğrencilerimiz velilerinden de övgü dolu alkışlar aldılar.Yapılan gösterilerin ardından İngilizce ve Türkçe koroyla programlarını tamamladılar.

Korodan sonra öğrencilerimize okuma yazma belgesi,hediyeleri ve 1.sınıf öğretmenlerimize ,branş öğretmenlerimize çiçek takdim edilmiştir Kurum Müdürümüz Sayın Mehmet ERAVCI ve Müdür Yardımcılarımız Yüksel ARIKAN ,Ahmet ÜNAL ve Mehmet ÖZYİĞİT tarafından takdim edilen hediyeler öğrencilerimizi çok mutlu etmiştir.

Program sonunda Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdürü Sayın Mehmet ERAVCI,yaptığı konuşmada programın hazırlanmasında emeği geçen öğrencilerimize ve eğitim öğretim sürecinde desteklerini esirgemeyen velilerimize ,programa katılan diğer velilerimize ,1. sınıf öğretmenlerimiz YUSUF KAYA ,AYŞE ZAĞLANMIŞ,YEŞİM IŞIKTAŞ,SANİYE İNAN,ÇETİN BUZLUK,İngilizce Öğretmenimiz Gizem KAYGISIZ,Müzik öğretmenimiz Sezgi CEYLAN,Halk Oyunları Öğretmenimiz Kübra EKİCİ,Beden Eğitimi Öğretmeni Hülya ULUS ,Astronomi ve Drama Öğretmenimiz Gülbahar YARILI,Kodlama ve STEM öğretmenimiz Canan YÜNCÜ,Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Burak KAYA’ya ve diğer personellerimize teşekkürlerini iletti.