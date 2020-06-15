Altınyıldızda Muhteşem Okuma Bayramı

Altınyıldız İlköğretim Kurumu 1.sınıf öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programlara velilerimiz yoğun ilgisiyle gerçekleştirmişlerdir.1.sınıf öğretmenlerimiz Sayın HÜSEYİN AKYÜREK, Sayın FATMA YAĞMUROĞLU, Sayın ERTAN KAHVECİ, Sayın MUSTAFA ERDEM ve Sayın KEZİBAN AKYÜREK'in konuşmasıyla başlayan programlarda Altınyıldız İlköğretim Kurumunun mini mini birleri yıl boyunca öğrendikleri güzellikleri velileri ile paylaşmanın heyecanını yaşadı. Velilerinde en az öğrenciler kadar heyecanlı olduğu bu tatlı telaşlı bayramda öğrencilerimiz velilerinden de övgü dolu alkışlar aldılar.Yapılan gösterilerin ardından İngilizce ve Türkçe koroyla programlarını tamamladılar.

Programın hazırlanmasında emeği geçen öğrencilerimize ve eğitim öğretim sürecinde desteklerini esirgemeyen velilerimize ,programa katılan diğer velilerimize 1. sınıf öğretmenlerimiz Sayın HÜSEYİN AKYÜREK, Sayın FATMA YAĞMUROĞLU, Sayın ERTAN KAHVECİ, Sayın MUSTAFA ERDEM ve Sayın KEZİBAN AKYÜREK ,İngilizce Öğretmenimiz NURLANA OSMA,Müzik öğretmenimiz GÖKHAN DEMİR ,Halk Oyunları Öğretmenimiz KÜBRA EKİCİ, Astronomi ve Drama Öğretmenimiz GÜLBAHAR YARILI,Kodlama ve STEM öğretmenimiz CANAN YÜNCÜ teşekkür ediyor öğrencilerimize eğitim –öğretim hayatları boyunca başarılar diliyoruz.