Altınyıldızda LGS Öncesi Doping

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdür Yardımcısı Ahmet ÜNAL yaptığı konuşmada Her şey insanın kafasında bitiyor. Her şey… Başarı, başarısızlık, mutluluk, mutsuzluk, galip gelme, mağlup gelme... Sınav; sınav tarihinde, sınav salonunda, sınav gününde değil daha öncesinden ya kazanılır ya kaybedilir. Eğer kazanamayacağınızı düşünürseniz, kazanamazsınız. İstediğiniz, hayal ettiğiniz ve arzuladığınız zaman bilin ki hiçbir şeyin sizden kurtulma şansı yoktur. Başarılar, hayaller ve idealler sizi bekliyor. Bunlara lütfen duyarlı kalalım. Duyarlı olduğunuz zaman göreceksiniz ki gerçekten yapamayacağınız, başaramayacağınız hiçbir şey yok. Etrafınıza dikkatli baktığınız zaman gerçekten size doping etkisi olacak sizi başarıya doğru götürecek başarılı olmak için motive edecek çok unsur var. Henry D. Thoreau “Tecrübelerimin bana öğrettiği bir şey var: Hayallerinin peşinden emin adımlarla yürüyen ve arzu ettiği hayatı yaşamak için gayret sarf eden insanlar, beklenmedik bir anda başarıyla karşılaşırlar.” sözleriyle konuşmasını tamamlayan Müdür yardımcımız Ahmet ÜNAL bütün öğrencilerimize başarılar diledi.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak 2 Haziran 2018 Cumartesi günü LGS sınavına girecek öğrencilerimize ve tüm Türkiyede’ki öğrencilere başarılar diliyoruz.