Altınyıldız’da LGS Mutluluğu

Altınyıldız ilköğretim Kurumu Öğrencilerinden KAAN CİVAN resmi olmayan LGS sonuçlarına göre sadece 1 yanlış yaparak Nevşehir Şampiyonu olmuştur.Ayrıca 4 öğrencimizin 2 yanlış, 4 öğrencimizin 3 yanlış,5 öğrencimizin 4 yanlış, 7 öğrencimizin is 5 yanlış yaparak Galatasay Lisesi,Altınyıldız Fen Lisesi,Ankara Fen Lisesi,İzmir Fen Lisesi ,İstanbul Atatürk Fen Lisesi,Kayseri Fen Lisesi,İstanbul Kabataş Lisesi,Ankara Atatürk Anadolu Lisesi,Nevşehir Fen Lisesi gibi Türkiye’nin en başarılı okullarına girmeye hak kazanacak puanlar alacaklardır.

LGS sınavı için çalışmalarına Ağustos ayında başlamış ve akşam etütleri, konu tekrarlar, soru çözüm saatleri, birebir özel etüt, sınav koçluğu sistemi, yoğun deneme sınavı programları ve ardından Kovid-19 sürecinde online LGS hazırlık dersleri, online soru çözüm saatleri ve haftada 30 saat yapılan online derslerle yoğun ve yorucu yolculuktan geçen öğrencilerimiz açıklanacak resmi sonuçlarla da bu şampiyonluklarını resmileştireceklerdir.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu kurulduğu günden bugüne Ortaöğretime geçiş sınavlarında 61 Türkiye 1.liği elde etmiş ve okul puan ortalamaları ile yıllardır Nevşehir 1.si okul olmuş ve mezun ettiği, 990 Öğrencisini Fen Lisesine, 665 Öğrencisini Anadolu Lisesine yerleştirmiştir. Elde ettiği sınav puan ortalamaları ile akademik olarak,sosyo-kültürel alanlardaki başarıları ve Türkiye’nin en iyi okul kampüslerinden birine sahip olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerine sunduğu mükemmel öğretim imkanları,sosyal yaşam alanlarıyla Nevşehir'in ve Türkiye'nin öncü okulu olmaya devam etmektedir.

Nevşehir’in eğitimdeki başarı çıtasını yükselten aynı zamanda Türkiye’nin Örnek okulu olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerimize, öğrencilerimizin yetişmesinde çok büyük emek sarf eden fedakar öğretmenlerimize ve bu süreçte okulumuzdan, öğretmenlerimizden, öğrencilerimizden desteklerini esirgemeyen velilerimize teşekkür ediyoruz.