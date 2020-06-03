Altınyıldızda LGS Motisvasyon ve Sınav Kaygısı Semineri

Altınyıldız İlköğretim Kurumu 8.sınıf öğrencilerine verimli ders çalışma, sınav motivasyonu hakkında bilgilendirme semineri yapacak olan CEM DURAK 13 yıllık meslek hayatında sınav öncesinde öğrencilere verdiği seminerlerle öğrencilerin bu süreçte farkındalık sürecinin sağlanması konusunda bilgi verecektir. Öğrencilerin sınava akademik olarak çalışmasının yanında zaman yönetimi ve stres düzeylerini ayarlayabilmeleri hem sınavda oluşabilecek sorunları hem de sınav öncesinde bu iç görüyü kazanmaları öğrencilerin kazanması gereken davranışlarından başında gelmektedir. Odaklanma ve dikkat sürelerinin de ölçüldüğü LGS de sınav anında ve sınav öncesinde bu etmenlerinde önemli olması sebebiyle Uzman Rehber Öğretmen CEM BURAK öğrencilerimize bilgi ve paylaşımda bulunacaktır. Bu süreçte öğrenciler kadar velilerimizin de stres düzeyleri yüksek olmasından ötürü velilerimize de önerileri olacaktır.

Bu süreç içerisinde öğrencilerimiz ve velilerimiz için katkıları oldukça fazla olacak olan seminerimiz Online Canlı Yayın sistemimiz üzerinden 04 Haziran 2020 Perşembe 21.30’da yapılacaktır.

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