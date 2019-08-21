Altınyıldızda LGS Kursları

21 yıldır OKS,SBS,TEOG ve LGS sınavlarında Nevşehir 1.si okul olan ve 61 Türkiye 1.liği elde ederek bireysel ve kitlesel başarıda Nevşehir’in en başarılı ve Türkiye’nin en başarılı okullarından birisi olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında yeni başarılara imza atacaktır.

Öğrencilerimizin yaz tatili sürecinde alışkın oldukları ev ortamından ayrılarak ders ortamına tekrar ısıtmak ve LGS hazırlıklarına daha çok destek vermek adına düzenlediğimiz ve 3 Hafta sürecek kurslarımızda öğrencilerimiz kendileri için hazırlanmış olan yaz tatili çalışma programlarının ardından öğretmenlerimizle çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar.Öğrencilerimizin ve Öğretmenlerimizin büyük bir heyacanla ve istekle kurslarımıza başlaması öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin başarı çıtası daha da yükselteceğinin bizler için göstergesi olmuştur.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu kurulduğu günden bugüne Ortaöğretime geçiş sınavlarında 61 Türkiye 1.liği elde etmiş ve okul puan ortalamaları ile yıllardır Nevşehir 1.si okul olmuştur.Elde ettiği sınav puan ortalamaları ile akademik olarak,sosyo-kültürel alanlardaki başarıları ve muhteşem okul kampüsü ile Nevşehir'in ve Türkiye'nin öncü okulu olmaya devam etmektedir.

Mezun ettiği 987 Öğrencisini Fen Lisesine, 669 Öğrencisini Anadolu Lisesine yerleştirmiş olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında yine öğrencilerini Türkiye’nin en çok tercih edilen okullarını kazandırmaya devam edecektir.

Aklın ve bilimin ışığında Türkiye’nin Geleceği olarak yetişen öğrencilerimize ve onları bu hedefte yetiştiren öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyoruz.