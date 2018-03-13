Altınyıldızda LGS Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Bu hafta itibariyle 8.sınıf kazanımları tamamlanmış olup ve düzenli olarak yapılan deneme sınavları sonrasında ölçme değerlendirme uzmanları tarafından sınav analizleri çıkarılıp ve bu analizler ışığında konu tekrarları yapılacak öğrencilerin hiçbir konuda eksik kalmaması sağlanacaktır.Ayrıca birebir özel etüt sistemimiz ve önümüzdeki hafta başlayacak olan akşam etütleriyle de öğrencilerin eğer varsa bireysel eksiklikleri de giderilecektir.2 Haziranda yapılacak olan sınava kadar öğrencilerimiz Toplamda 45 deneme sınavı gerçekleştirecek sınav streslerini yenip sıradan bir deneme sınavına katılıyor edasıyla sınavlarını yapacaklardır.

İlköğretim Kurumu kurulduğu günden bugüne Ortaöğretime geçiş sınavlarında 60 Türkiye 1.liği elde etmiş ve okul puan ortalamaları ile yıllardır Nevşehir 1.si okul olmuştur.Elde ettiği sınav puan ortalamaları ile akademik olarak,sosyo-kültürel alanlardaki başarıları ve Türkiye’nin en iyi okul kampüslerinden birine sahip olan Eğitim Kurumları öğrencilerine sunduğu mükemmel öğretim imkanları,sosyal yaşam alanlarıyla ‘aklın ve bilimin ışığında’ Türkiye’nin geleceğini yetiştirmeye devam ediyor ve Nevşehir'in ve Türkiye'nin öncü okulu olmaya devam etmektedir.

Mezun ettiği 771 Öğrencisini Fen Lisesine, 611 Öğrencisini Anadolu Lisesine yerleştirmiş olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2017-2018 LGS'den sonra da yine öğrencilerini Türkiye’nin en çok tercih edilen okullarını kazandırmaya devam edecektir.

Nevşehir’in eğitimdeki başarı çıtasını yükselten aynı zamanda Türkiye’nin Örnek okulu olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerine,öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyor ve 2 Haziran 2018 'de yapılacak olan LGS sınavlarında tüm öğrencilere başarılar diliyoruz.