Altınyıldızda Güçlü Kadro, Başarılı Gelecek

Her yıl Türkiye’nin en gözde üniversitelerine öğrencilerini yerleştirme başarısını göstererek Nevşehir’in ve Türkiye’nin örnek okulu misyonu ile akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif başarılarıyla da Dünya ve Türkiye birinciliklerini ve önemli dereceleri elde etmiştir.

Ortaya koyduğu bilim ve araştırma projeleriyle de adından çokça söz ettiren Altınyıldız Koleji, elde edilen bu başarılarda güçlü eğitim kadrosunu başarının en önemli unsuru olarak görmüştür.

Nevşehir’i eğitimde Türkiye standartlarının üzerine çıkartan, öğretmen kadrosu, mükemmel fiziki yapısı vizyonuyla, kaliteli ve çağdaş eğitim uygulamalarıyla sayısız başarıları Nevşehir’e getiren Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseleri’nde, 2020-2021 öğretim yılı erken kayıt dönemi büyük ilgi görüyor.

Kazandırdığı Üniversite Sınavı birinciliklerinin yanı sıra, çeşitli alanlarda Türkiye birincilikleri ve uluslararası dereceler kazanan Altınyıldız Koleji’nin, öğretmen kadrosunun ve öğrencilerininin başarılarının devamını dileriz.