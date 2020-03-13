Altınyıldızda Drama Günleri

Altınyıldız İlköğretim Kurumu 4,5.ve 6.sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan Drama Külübü etkinlikleri kapsamında kulüp öğrencileri arkadaşlarına oyunlarını sergilediler.Büyük bir beğeni toplayan gösteriyi keyifle izleyen öğrencilerimiz bir yandan eğlenirken bir yandan da dramanın eğitici yönünden faydalanarak öğrendiler.

Drama;ezbere dayalı bir eğitim çocuğun zihinsel gelişimini, araştırmasını, paylaşmayı öğrenmesini engeller. Drama ile oyun iç içedir ve bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar.Yaratıcı drama bir grup çalışması içinde,öğrencilerin bir yaşantıyı,bir kavramı,ders ünitelerinden belli konu yada temaları yaşayarak,canlandırarak,oynayarak öğrenmelerini sağlayan bir süreç, eğitsel bir ortamdır. Bu arada eski bilgiler yeniden gözden geçirilir,sorgulanır,yeni bilişsel ve duyuşsal örüntüler içinde pekiştirilir . Drama surecinde öğrenci;gözlem,deneyim,duygu ve bilgilerini canlandırarak yaşarlar.

Öğrencilerimize ve Drama Kulübü öğretmenimiz Gülbahar YARILI’ya bu güzel gösterilerden dolayı teşekkür ediyoruz.