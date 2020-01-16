Altınyıldızda Bilgi Yarışmaları Heyecanı

Bilgi yarışmaları düzenleyerek etkili, bilgilendirici ve heyecan verici bir atmosfer oluşturmak, bilgilerini pekiştirmek, kişilerin takım çalışmasına yatkınlığını sağlamak olduğunu belirten öğretmenlerimiz son derece önemli kültürel bu aktivitelerin dönem sonunda yapılarak öğrencilerin motivasyonunu yüksek tuttuğunu da söylediler.

Türkçe,Matematik,Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce derslerinden sorulan soruların yanı sıra öğrencilerimize Genel Kültür soruları da yöneltilmiştir.

Katılan öğrencilerimize ve birinci olan gruplarımıza ve soruların hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.