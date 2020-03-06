Altınyıldızda Başarılı Öğretmen Kadrosu, Ödüller Kazanmaya Devam Ediyor

Birçok alanda gösterdiği başarılar ve aldığı ödüllerle, öğrencilerinin başarılarıyla öne çıkan Altınyıldız Koleji başarılı öğretmen kadrosuyla da adını duyuruyor.

Bütün branşlarda çok başarılı öğretmen kadrosu bulunan Altınyıldız Koleji’nin öğretmenleri kazandıkları başarılarla da okullarını onurlandırıyor.

Balıkesir Gönen Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Ömer Seyfettin öykü yarışmasında okulumuzun Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Gizem OKUYUCU, bin yarışmacı arasında ilk on dört dereceye girmiştir.

Hikâye yazarı olan öğretmenimizin başarılarının devamını dileriz.

Altınyıldız Koleji güçlü kadrosuyla eğitimde kalite farkını her zaman ortaya koymaya devam edecektir.