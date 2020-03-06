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Altınyıldızda Başarılı Öğretmen Kadrosu, Ödüller Kazanmaya Devam Ediyor
Bağımsız Araştırma Kurulu tarafından Nevşehir’in en iyi özel okulu seçilen Altınyıldız Koleji başarılarında sınır tanımamaya devam ediyor.
Nevşehir 06.03.2020, 10:11
Birçok alanda gösterdiği başarılar ve aldığı ödüllerle, öğrencilerinin başarılarıyla öne çıkan Altınyıldız Koleji başarılı öğretmen kadrosuyla da adını duyuruyor.
Bütün branşlarda çok başarılı öğretmen kadrosu bulunan Altınyıldız Koleji’nin öğretmenleri kazandıkları başarılarla da okullarını onurlandırıyor.
Hikâye yazarı olan öğretmenimizin başarılarının devamını dileriz.
Altınyıldız Koleji güçlü kadrosuyla eğitimde kalite farkını her zaman ortaya koymaya devam edecektir.