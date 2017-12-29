Altınyıldızda Aralık Ödül Töreni

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerimizden Aralık ayı içerisinde yapılan yarışma ve turnuvalara katılıp okulumuzu temsil eden ve yine aynı ay içerisinde okul içi ve dışı davranışları ile örnek öğrenci,örnek sınıf ve temiz sınıf seçilen öğrenci ve sınıflarımız için ödül töreni yapıldı.
Yapılan etkinliklerde:
MERSİN İLİNDE DÜZENLENEN SATRANÇ TURNUVASINDA BAŞARI GÖSTEREN SPORCUMUZ
EDİBE EYLÜL ÇENGEL İL İKİNCİSİ
NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDA DÜZENLENEN HAYALİMDEKİ POLİS KONULU RESİM YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİMİZ
FATMA BİLGE ÖZMEN
ZEYNEP NAZ CENGİZ
ELİF KILIÇ
BETÜL ÇİÇEK
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 9-10 ARALIK 2017 TARİHLERİNDE DÜZENLENEN KÜÇÜKLER SATRANÇ TURNUVASINDA BAŞARI GÖSTEREN
ELİF DİLEM CİNGİ NEVŞEHİR 1.Sİ ALTIN MADALYA
GÖKAY NURAY NEVŞEHİR 2.Sİ GÜMÜŞ MADALYA
MUHAMMED ÖZKUL NEVŞEHİR 2.Sİ GÜMÜŞ MADALYA
BERKAY NURAY NEVŞEHİR 2.Sİ GÜMÜŞ MADALYA
ALPEREN ERSOY NEVŞEHİR 3.SÜ BRONZ MADALYA
DORUK ÇAKMAK NEVŞEHİR 3.SÜ BRONZ MADALYA
AHSEN DAŞDELER NEVŞEHİR 3.SÜ BRONZ MADALYA
AHMET TUNCER AKTAŞ NEVŞEHİR 3.SÜ BRONZ MADALYA
GİZEM ÇAĞIR NEVŞEHİR 3.SÜ(EŞ PUANLA)
ELİF NAZ ÇARBOĞA NEVŞEHİR 3.SÜ(EŞ PUANLA)
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, OKUL SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN KÜÇÜK KIZLAR VOLEYBOL TURNUVASINDA ŞAMPİYON TAKIMIMIZIN OYUNCULARI
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, OKUL SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN YILDIZ KIZLAR BASKETBOL TURNUVASINDA ŞAMPİYON TAKIMIMIZIN OYUNCULARI
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, OKUL SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN YILDIZ ERKEKLER BASKETBOL TURNUVASINDA ŞAMPİYON TAKIMIMIZIN OYUNCULARI
TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU TARAFINDAN İL GENELİNDE DÜZENLENEN YILDIZLAR SATRANÇ TURNUVASINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİMİZ
İRFAN SELMAN KARACA İL BİRİNCİSİ
EDİBE EYLÜL ÇENGEL İL BİRİNCİSİ
EMİR BAHA ÇİFTÇİ İL BİRİNCİSİ
ÖZNUR BAŞYİĞİT İL BİRİNCİSİ
MEHMET KORKUT ARIER İL İKİNCİSİ
İREM ÖZTÜRK İL İKİNCİSİ
DAMLA CANDAN İL ÜÇÜNCÜSÜ
KAAN GÜNEŞ İL ÜÇÜNCÜSÜ
AKTUĞ YALBIRDAK İL ÜÇÜNCÜSÜ
Okulumuzu yarışmalarda ve müsabakalarda temsil edip bizleri gururlandırdıkları için,örnek öğrenci seçilen öğrencilerimize davranışlardan ötürü,müsabakalarda şampiyonluk için mücadele veren öğrencilerimize ve onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.