Altınyıldızda 3.Sınıflar 3 Boyutlu Maket Sergisi

Altınyıldız İlköğretim Kurumu 3.sınıf öğrencileri Görsel sanatlar derslerinde hayal edip tasarladıkları ürünleri somut bir madde olarak ellerinde tutabilmek onlar için hayal güçlerini somutlaştırma şansları oldu. Öğrencilerimize farklı bir bakış açısı, gerçeklik hissi ve daha birçok yönden katkı sağlayan 3 boyutlu tasarım görsel sanatlar dersine entegre edilerek maketler oluşturulmuş ve ardından öğrencilerimiz onları okulumuz kantininde yapılan sergi ile arkadaşlarına ve öğretmenlerine anlatma fırsatı buldular.

Serginin açılmasında emeği geçen Görsel Sanatlar öğretmenimiz Ömür ERATİK’i ve 3.sınıf öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.