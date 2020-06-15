Altınyıldız’da 2020-2021 Öğretim Yılı 1.Sınıflar Veli Toplantısı Yapıldı

2020-2021 öğretim yılı Altınyıldız İlköğretim Kurumu 1. Sınıflarımızı okutacak olan sınıf öğretmenlerimiz Sayın LEVENT YAĞMUROĞLU,Sayın ŞERİFE İLHAN Sayın SEBAHATTİN ÜNSAL, Sayın TÜLİN PAK ve Sayın NERMİN KAYSERİ sınıflarına yeni kayıtları yapılan öğrencilerle ve velilerle tanışıp, 1.sınıf için bilgi alışverişinde bulundular.

Altınyıldız ilköğretim Kurumu olarak 2020-2021 öğretim yılı için 1.sınıflarda 5 şube hedefiyle çıktığımız bu yolda Aklın ve bilimin ışığında alanında uzman, iyi bir eğitimci, iyi bir rol model, iyi bir insan anlayışını benimseyen öğretmenlerimizle bu hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

1. Sınıflarımıza öğrenci kayıtlarımız olgunluk testi sonuçları ve başvuru sırasına göre yapılmış olup, olgunluk testi sonuçları yeterli olan öğrencilerin 1.sınıfa kaydı yapılmış ,sonuçları yeterli bulunmayan öğrencilerin kayıtları yapılmayıp, test sonucu ve çocuğun gelişim süreci hakkında velileri ile görüşülerek gerekli rehberlik çalışmaları yapılmıştır. Düşünme, anlama ve sorun çözme becerisi gelişmiş, insanlığın ve demokrasinin temel değerlerini ve milli kültürü içselleştirmiş, iletişime ve paylaşıma açık, sanat becerisi gelişmiş, özgüveni ve sorumluluk bilinci yüksek, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkan sağlamak adına 2020-2021 öğretim yılı için gücümüze güç katarak ilerliyoruz.

2020-2021 öğretim yılında Öğretmenlerimizin Aklın ve bilimin ışığında yüreği vatan ,millet ve bayrak sevgisi ile çarpan nesiller yetiştirmelerini temenni ediyor, sağlıklı ,huzurlu, mutlu ve başarılı bir yıl temenni ediyoruz.Nevşehir’in ve Türkiye’nin Eğitimde gururu olan ALTINYILDIZ ailesine şimdiden 2020-2021 öğretim yılında başarılar diliyoruz.

BAŞARILI BİR GELECEK İÇİN SİZİN ÇOCUĞUNUZDA ALTINYILDIZLI OLSUN.