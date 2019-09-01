Altınyıldızda 1.Veli Toplantıları Yapılıyor

Okul Müdürümüz Sayın Mehmet Eravcı’nın Altınyıldız İlköğretim Kurumu Konferans Salonunda yapmış olduğu konuşmanın ardından sınıflara geçen velilerimize sene başı hazırlıkları (Ders içerikleri,Deneme sınavları,Ders araç gereçleri,Kıyafet ,Servis,Kaynak yayınlar) ve eğitim öğretim yılı boyunca yapılacak çalışmalarla(Kültür –Sanat Faaliyetleri,Yıl içi Sosyal Faaliyetler) ilgili bilgiler verilmiştir.Ayrıca 1.sınıflarımız için 2 Eylül tarihinde yapılacak uyum günleri ve 8.sınıflarımız için yine 16 Ağustos’ta başlayan Dershanesiz Eğitim modelini benimseyen okulumuzun LGS Öğrencileri için hazırlamış olduğu Kurs programı hakkında velilerimize bilgilendirme yapılmıştır.Ayrıca velilerimizin kıyafet ve kırtasiye ihtiyaçlarını okul dışına çıkmadan karşılayabilmeleri için kafeterya katında alışverişlerini yapabilmişlerdir.Velilerimiz Eğitim-Öğretim dönemi başlamadan gerçekleştirilen ön toplantılardan duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak öğrencilerimizin başarısı için veli,öğretmen ve öğrenci iletişimini çok önemsiyoruz.Bu iletişimin en güçlü şekilde sağlandığı veli toplantısına gösterdikleri hassasiyetten ötürü tüm velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor,yeni Eğitim –Öğretim Yılının Tüm Velilerimize,Öğrencilerimize ve Öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.