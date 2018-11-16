Altınyıldız’da 1.Sınıf Öğretmenleri

“Altınyıldız İlköğretim Kurumu Nevşehir eğitimine yıllardır büyük katkılar sağlayan Sınıf öğretmeni Mustafa ERDEM ile 2019-2020 öğretim yılında başlayacak beraberliğe imza attı. Bu imza ile birlikte Sınıf Öğretmenleri ERTAN KAHVECİ, FATMA YAĞMUROĞLU, HÜSEYİN AKYÜREK, KEZİBAN AKYÜREK,MUSTAFA ERDEM olmak üzere 1.sınıfları okutacak 5 şubenin öğretmenleri belirlendi

2019-2020 öğretim yılında ALTINYILDIZ ilköğretim Kurumunda 1.sınıfları okutmaya başlayacak olan

MUSTAFA ERDEM Derinkuyu Doğumlu olup Van Saray İlkokulu, Nevşehir Derinkuyu Yazıhöyük İlkokulu, Nevşehir 20 Temmuz İlkokulu çalışmış ve şuan Nevşehir Merkez Necip Fazıl Kısakürek İlkokulunda görev yapmaktadır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdürü Sayın MEHMET ERAVCI yaptığı açıklamada ‘Düşünme, anlama ve sorun çözme becerisi gelişmiş, insanlığın ve demokrasinin temel değerlerini ve milli kültürü içselleştirmiş, iletişime ve paylaşıma açık, sanat becerisi gelişmiş, özgüveni ve sorumluluk bilinci yüksek, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkan sağlamak adına 2019-2020 öğretim yılı için gücümüze güç katarak ilerliyoruz. Şuanda 4.sınıflarımızı okutmakta olan ‘ERTAN KAHVECİ, FATMA YAĞMUROĞLU, HÜSEYİN AKYÜREK, KEZİBAN AKYÜREK’ öğretmenlerimize ilaveten MUSTAFA ERDEM beyde önümüzdeki yıl 1.sınıfları okutacak alanında uzman öğretmenlerimizdir. Yıllardır yaptığımız gibi Aklın ve bilimin ışığında yüreği vatan, millet ve bayrak sevgisi ile çarpan geleceğin liderlerini yetiştirmeye devam ediyoruz.’ İfadelerine yer verdi.

Nevşehir’in ve Türkiye’nin Eğitimde gururu olan ALTINYILDIZ ailesine şimdiden 2019-2020 öğretim yılında başarılar diliyoruz.