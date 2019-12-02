Altınyıldız’da 1.Sınıf Öğretmenleri

“ Bu öğretim yılı Altınyıldız İlköğretim Kurumu 4. Sınıflarımızı okutan sınıf öğretmenlerimiz Sayın SEBAHATTİN ÜNSAL, Sayın NERMİN KAYSERİ, Sayın TÜLİN PAK ve Sayın LEVENT YAĞMUROĞLU ile 4 yıllık yeni sözleşme yenilenmiştir. Ayrıca ilimiz Merkez Rauf Nail Akman ilkokulunda Sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve ilimizin en başarılı öğretmenlerinden biri olan Sayın ŞERİFE İLHAN ‘ da Altınyıldız ailesine katılmıştır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdürü Sayın MEHMET ERAVCI yaptığı açıklamada ‘Düşünme, anlama ve sorun çözme becerisi gelişmiş, insanlığın ve demokrasinin temel değerlerini ve milli kültürü içselleştirmiş, iletişime ve paylaşıma açık, sanat becerisi gelişmiş, özgüveni ve sorumluluk bilinci yüksek, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkan sağlamak adına 2020-2021 öğretim yılı için gücümüze güç katarak ilerliyoruz. Şu anda 4.sınıflarımızı okutmakta olan okulumuz başarılı öğretmenleri Sayın SEBAHATTİN ÜNSAL, Sayın NERMİN KAYSERİ, Sayın TÜLİN PAK ve Sayın LEVENT YAĞMUROĞLU’ öğretmenlerimizle birlikte Sayın ŞERİFE İLHAN hanımda Altınyıldız ailesine katılmış olmasından dolayı son derece mutluyuz. Ayrıca gelecek öğretim yılı 1.sınıflarımızın İngilizce öğretmeni olarak da 1. kademe İngilizce zümre başkanımız Sayın FATMA YEDİER görev yapacaktır.

2020-2021 öğretim yılında Öğretmenlerimizin Aklın ve bilimin ışığında yüreği vatan ,millet ve bayrak sevgisi ile çarpan nesiller yetiştirmelerini temenni ediyor, sağlıklı ,huzurlu,mutlu ve başarılı bir yıl temenni ediyoruz ‘ ifadelerine yer verdi.

Nevşehir’in ve Türkiye’nin Eğitimde gururu olan ALTINYILDIZ ailesine şimdiden 2020-2021 öğretim yılında başarılar diliyoruz.