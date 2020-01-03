Altınyıldız’da 1.Sınıf Kayıtları Başladı

2020-2021 öğretim yılı Altınyıldız İlköğretim Kurumu 4. Sınıflarımızı okutan sınıf öğretmenlerimiz Sayın SEBAHATTİN ÜNSAL, Sayın NERMİN KAYSERİ, Sayın TÜLİN PAK ve Sayın LEVENT YAĞMUROĞLU ile 4 yıllık yeni sözleşme yenilenmiş olup ayrıca ilimiz Merkez Rauf Nail Akman ilkokulunda Sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve ilimizin en başarılı öğretmenlerinden biri olan Sayın ŞERİFE İLHAN da Altınyıldız ailesine katılmıştır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu İlkokul Müdür Yardımcısı Sayın Yüksel ARIKAN ‘2020-2021 öğretim yılı 1.sınıflar için 5 şube açılacak olup sınıf kontenjanları 11 kız 11 erkek olmak üzere 22 kişi olarak düzenlenecektir. Sınıflarımıza öğrenci kayıtları olgunluk testi sonuçları ve başvuru sırasına göre yapılacaktır. Olgunluk testi sonuçları yeterli olan öğrencilerin 1.sınıfa kaydı yapılacak olup ,sonuçları yeterli bulunmayan öğrencilerin kayıtları yapılmayıp, test sonucu ve çocuğu n gelişim süreci hakkında velileri ile görüşülerek gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır. Düşünme, anlama ve sorun çözme becerisi gelişmiş, insanlığın ve demokrasinin temel değerlerini ve milli kültürü içselleştirmiş, iletişime ve paylaşıma açık, sanat becerisi gelişmiş, özgüveni ve sorumluluk bilinci yüksek, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkan sağlamak adına 2020-2021 öğretim yılı için gücümüze güç katarak ilerliyoruz. Şu anda 4.sınıflarımızı okutmakta olan okulumuz başarılı öğretmenleri Sayın SEBAHATTİN ÜNSAL, Sayın NERMİN KAYSERİ, Sayın TÜLİN PAK ve Sayın LEVENT YAĞMUROĞLU’ öğretmenlerimizle birlikte Sayın ŞERİFE İLHAN hanımda Altınyıldız ailesine katılmış olmasından dolayı son derece mutluyuz. Ayrıca gelecek öğretim yılı 1.sınıflarımızın İngilizce öğretmeni olarak da 1. kademe İngilizce zümre başkanımız Sayın FATMA YEDİER görev yapacaktır. ‘dedi.

Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 1. sınıflarında Sınıf öğretmenlerimiz tarafından okutulan temel dersler (Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi) yanında yoğun İngilizce ve Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik, Drama , Astronomi, Satranç, Halk Oyunları, Stem,

Kodlama ve Robotik, Akıl Oyunları dersleri okulumuzun branş öğretmenleri tarafından verilmekte ve öğrencilerimizin yetenekleri, ilgi alanları erken yaşta keşfedilmektedir. 1.sınıf öğrencilerimize diyetisyen kontrolünde hazırlanan sabah kahvaltısı ve öğle yemeği olmak üzere iki öğün yemek verilmektedir.

2020-2021 öğretim yılında Öğretmenlerimizin Aklın ve bilimin ışığında yüreği vatan ,millet ve bayrak sevgisi ile çarpan nesiller yetiştirmelerini temenni ediyor, sağlıklı ,huzurlu,mutlu ve başarılı bir yıl temenni ediyoruz ‘ ifadelerine yer verdi.

Nevşehir’in ve Türkiye’nin Eğitimde gururu olan ALTINYILDIZ ailesine şimdiden 2020-2021 öğretim yılında başarılar diliyoruz.

BAŞARILI BİR GELECEK İÇİN SİZİN ÇOCUĞUNUZDA ALTINYILDIZLI OLSUN.