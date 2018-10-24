Altınyıldıza Avrupa Kalite Etiketi

BOOK WREATH KİTAP HALKASI (Reading is Fun)

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri ve öğretmenleri hazırladıkları E-twinning projeleri ile Avrupa kalite etiketi almayı hak ettiler.

Projemiz; Tunus ,Arnavutluk Ukrayna Romanya İtalya Portekiz Gürcistan Polonya Türkiye olmak üzere dokuz katılımcı ülkenin işbirliği ile yürütülmüş olup bir E-Twinning projesidir. öğrencilerimizin kitap okumalarını ,okurken düşünmelerini ve sorgulamalarını sağlamak ,çeşitli etkinliklerle okumayı daha eğlenceli hale getirmek ,teknolojiyi fazla kullanan okumaktan giderek uzaklaşan günümüz çocuklarını okumaya teşvik etmek için oluşturulmuştur . Bunu yaparken de teknolojinin yararlı kullanımı, el becerilerini etkin kullanma, sorumluluk bilinci kazandırma, yeteneklerini keşfetme ve geliştirme, anadil ve yabancı dil becerilerini geliştirme amaçlanmış olup işbirliğine yönelik bir çok etkinlikler yapılmıştır. Projemiz, 22 Ekim 2018 tarihinde MDS tarafından ödüle layık görülmüş ve ‘’Avrupa Kalite Etiketi’’ ile ödüllendirilmiştir.

Proje koordinatörü Sibel Özdil ve öğrencilerine ayrıca emeği geçen herkese teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyoruz.