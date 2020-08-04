Altınyıldız Yaz Okulu Eğlenceli Etkinliklerle Devam Ediyor

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Yaz Okulu her gün farklı bir etkinlikle devam ediyor. Haziran ayından itibaren devam eden okulumuzda sosyal mesafe, maske ve temizliğe önem verilerek eğitim ve öğretimimiz güven içerisinde devam etmektedir.

Mısır Partisi ve Köpük Partisinde eğlenceli vakit geçiren öğrencilerimiz etkinliğin ve güzel havanın tadını çıkararak öğrendiler.

Yaz Okulu öğrencilerimiz akülü araba ve bisiklet binerek öğretmenleriyle oyunlar oynayarak güzel vakit geçirdiler.

Mutlu çocukların okulu Altınyıldız Kreş ve Anaokulu.