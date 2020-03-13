Altınyıldız Uzaktan Eğitime Hazır!

MEB tarafından öğrenci, öğretmen ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki okulların 16 Mart Pazartesi’nden itibaren 30 Mart Pazartesi’ne kadar tatil edilmesi nedeniyle bugüne kadar alınan tedbirler ve tatil süresince yapılacak uygulamalar;

Altınyıldız Eğitim Kurumları olarak, tüm okul binaları sistemli bir şekilde aylardır dezenfekte edilmiş öğrenci, öğretmen ve personelimiz uzmanlar tarafından eğitimden geçirilmiş, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bilgilendirmeleri doğrultusunda gerekli el broşürü, afiş vb. çalışmalar yapılmıştır. Tatil sürecinde okul binaları ve okul bahçelerimiz dezenfekte işlemleri sürdürülecektir.

16 Mart – 30 Mart 2020 tarihleri arasında öğrencilerimizin derslerden ve sınavlara hazırlık çalışmaları aksamaması için ‘Altınyıldız Uzaktan Eğitim Sistemi’ ve EBA ile öğrencilere destek verilecektir.

Altınyıldız Uzaktan Eğitim sistemi ile öğretmenlerimiz öğrencilerimizle ödev, konu, sınav, video ders, konferans uygulamaları yapabileceklerdir. Ayrıca tüm öğretmenlerimiz, öğrenci ve velilerle sürekli iletişim halinde bulunacaklar.

EBA Sistemi ve Altınyıldız Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrencilerimizin en sağlıklı ve verimli şekilde öğretim faaliyetlerini devam ettirme gayreti içerisindeyiz. (www.altinyildiz.k12.tr) resmi web sitemiz, Facebook

(Altınyıldız Eğitim Kurumları), İnstagram (nevsehiraltinyildizkoleji) adreslerinden Uzaktan Eğitim ve gerekli bilgilendirmelere ve günlük çalışma programlarına ulaşılabilir.

Küresel bir salgını, milli birlik ve beraberlikle devletimizle, milletimizle Nevşehir’imiz ile hep birlikte aşacağımıza inancımız tamdır.