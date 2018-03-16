Altınyıldız Tübitak Yarışmalarında Nevşehir'in Gururu Oldu

Özel Altınyıldız Fen Lisesi öğrencileri Ergün CEYLAN ve Dorukan KILINÇ tarafından hazırlanan Biyoloji Projesi, Kayseri İlinde 49.su düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri arası Araştırma Projeleri Yarışmasında Bölge 1.si seçilerek Mayıs ayı içersisinde Antalya da yapılacak olan Türkiye Finallerine katılacaktır.

Bu yıl 49.su düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Kayseri’de 12-15 Mart 2018 tarihleri arasında yapıldı.Nevşehirden Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanan tek proje Altınyıldız Koleji Fen Lisesi öğrencilerine aittir.

Türkiye geneli 16000’i aşkın başvurunun yapıldığı projelerden 1200’nün 12 bölgede sergilendiği bu etkinlikte Altınyıldız Koleji öğrencileri Kayseri Bölgesinde üstün başarı göstererek Bölge 1.liği elde etmişlerdir.

Bu yarışma 12 branşta yapılmakta ve 3 aşamadan oluşmaktadır.

1.Aşamada çeşitli üniversitelerden seçilen Doçent Doktor ve Profesör Doktor olmak üzere alanında uzman 3’er kişilik jüri tarafından başvurular değerlendirip, bölge sergisinde sergilenmeye değer projeleri davet etmektedirler.

2.Aşamada bölge sergisinde, jüriler stand başlarında projeleri görüp tek tek öğrencilerle mülakat yaparak bölge 1.lerini seçmektedir.

3.Aşama ise Türkiye Finalleri Sergisi olup, her bölgeden sadece 1.lerin katılacağı ve bu yıl Mayıs ayı içerisinde Antalya’da yapılacak Türkiye Finalleridir.

Altınyıldız Koleji Fen Lisesi öğrencileri üç ay boyunca yoğun bir tempoyla çalışarak projelerini hazırlamışlardır.

2011 TÜBİTAK Türkiye 1.liği ile başlayan Altınyıldız Koleji TÜBİTAK serüveni günümüze kadar geçen 6 yılda bir çok kez bölge birincilikleri ve Türkiye Finalistliği derecelerini elde etmişlerdir.

Kayseri ilinde 15 Mart ta yapılan ödül törenine Erciyes Üniversitesi Rektörü başta olmak üzere, bölgedeki illerin İl Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri, Üniversitede bulunan Akademisyenler, Özel Altınyıldız Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp ÖZALTIN ve Okul Genel Müdürü Serhat İĞDECİ’de katılmıştır.

Başta Proje Danışmanı ve Okul Müdürü Özkan KILINÇ olmak üzere öğrencilerimiz Ergün CEYLAN ve Dorukan KILINÇ’a okulumuza ve Nevşehir’e kazandırdıkları İç Anadolu Bölge 1.liği için teşekkür ederiz.

Mayıs ayında Antalya’da yapılacak olan TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projleri Yarışması Türkiye Finallerinde üstün başarılar dileriz.