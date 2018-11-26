Altınyıldız Öğretmenler Günü İl Geneli Satranç Turnuvası Yapıldı

Altınyıldız İlköğretim Kurumu 24-25 Kasım 2018’de öğretmenler günü münasebetiyle Türkiye Satranç Federasyonu,Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Nevşehir Satranç Federasyonu işbirliği ile il geneli satranç turnuvası düzenledi.

öğrencinin katılımıyla geçen turnuva da satranç sporuna yakışan mücadeleler yer aldı.24 Kasım Cumartesi 1. ve 2. turu düzenlenen turnuvanın 25 Kasım Pazar 3.,4. ve 5.turları düzenlendi.

4 Kategoriden oluşan turnuvadan her kategori için ayrı ayrı ödüllendirmeler yapılmıştır

A Kategorisi

1. ve 2. Sınıflar

İl 1.si SELİM TAHA ŞAHİN 1 Gram Altın

İl 2.si İSA İNAL 150 tl Hediye Çeki

İl 3.sü BAYBARS KEREM BELBER 100 tl Hediye Çeki

Kategorisinde En Yüksek Puan Alan Bayan Oyuncu HİLYE GÖNENÇ100 tl Hediye Çeki

B Kategorisi

3. ve 4. Sınıflar

İl 1.si BERKAY NURAY 1 Gram Altın

İl 2.si 150 tl MUHAMMET BERKİN ŞİMŞEK Hediye Çeki

İl 3.sü 100 tl GÜVEN ÖZ Hediye Çeki

Kategorisinde En Yüksek Puan Alan Bayan Oyuncu REYYAN GÖLBAŞI 100 tl Hediye Çeki

C Kategorisi

5. ve 6. Sınıflar

İl 1.si EFE KEREM ŞİMŞEK 1 Gram Altın

İl 2.si CEMİL BARAN MENEKŞE150 tl Hediye Çeki

İl 3.sü MUHAMMED ENES SALLI 100 tl Hediye Çeki

Kategorisinde En Yüksek Puan Alan Bayan Oyuncu PINAR CERİT 100 tl Hediye Çeki

D Kategorisi

7. ve 8. Sınıflar

İl 1.si FURKAN MİNG LİANG HOU 1 Gram Altın

İl 2.si EDİBE EYLÜL ÇENGEL 150 tl Hediye Çeki

İl 3.sü GÖKAY NURAY 100 tl Hediye Çeki

Kategorisinde En Yüksek Puan Alan Bayan Oyuncu EDİBE EYLÜL ÇENGEL 100 tl Hediye Çeki kazanmışlardır.

sonrasında açıklama yapan Nevşehir TSF il Temsilcisi Çağrı TÜRKÇÜ ‘Bu güzel ve anlamlı günde ALTINYILDIZ İLKÖĞRETİM KURUMU sponsorluğunda yapılan turnuvamıza katılan tüm öğrencilerimize velilerine ve ALTINYILDIZ İLKÖĞRETİM KURUMU MÜDÜRÜ MEHMET ERAVCI nezdinde bütün ALTINYILDIZ ailesine teşekkür ediyorum. ’şeklinde konuştu.