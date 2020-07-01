‘Altınyıldız, Nevşehir’in En Çok Tercih Edilen ve En Başarılı Lisesi’

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi, her yıl Üniversite sınavlarında muhteşem başarılar kazanmaktadır.

Yıllardır hep, en iyi öğretmenler ve en iyi idarecilerle çalışan, kadro istikrarına, tecrübeye ve sürekli gelişmeye önem veren Altınyıldız Liseleri; dev öğretmen kadrosuyla, mükemmel fiziki ortamıyla, velilerinin desteği ile öğrencilerinin kazandığı başarılarla, Türkiye’nin en seçkin Liseleri arasında yer alıyor.

Altınyıldız Kolejinin güçlü ve seçkin öğretmen kadrosu, öğrencilerinin hayallerini süsleyen hedeflere ulaşmaları için büyük bir özveri ve çaba ile çalışarak geleceğin mimarlarını yetiştirmektedir.

Özel Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, her yıl YKS sonuçlarına göre Türkiye’nin en başarılı liseleri arasında en üst sıralarda yerini alarak Nevşehir'de il birinciliklerini kazanmıştır. 2020 YKS’de Nevşehir’e yeni başarılar getiriyoruz.

Mezun verdiğimiz ilk yıldan itibaren, akademik başarılarını daha ileriye taşıyan dev öğretmen kadromuz, eğitimde Altınyıldız markasını tüm Türkiye’ye tanıtan ve takdir edilen okul haline getirmiştir.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2020-2021 ders yılı öğrenci kayıtlarında Nevşehir halkı, muhteşem başarılarımıza kayıtsız kalmayarak, öğrencilerinin kayıt olacakları okulların üniversite başarılarını, sosyal, sportif, kültürel imkânlarını sorgulamakta, velilerin ve öğrencilerin ilk lise tercihi Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi olmaktadır.

2020-2021 öğretim yılı 9.Sınıf kayıtlarını tamamlamak üzere olan Altınyıldız Koleji, LGS sonuçlarına göre Nevşehir'in en iyi öğrencilerini bünyesine katmaya devam etmektedir.

Geleceklerini sağlam temeller üzerine kurmayı hedefleyen öğrencilerimiz bu emellerine Altınyıldız Koleji çatısı altında ulaşabileceklerini belirtmektedirler.

Biz, eğitimde "Türkiye’nin Örnek Okuluyuz" Nevşehir’in başarısına her gün yeni başarılar ekliyoruz.

2020 MSÜ ve YKS’de yeni Nevşehir ve Türkiye derecelerini hedefliyoruz.

2019 MSÜ Sınavı Türkiye 4.sü,

Bilim ve spor Olimpiyatlarında Türkiye 1., 2., 3., 4.lüğü, Dünya 2.liği, 3.lüğü

2019 Üniversite Sınavları Türkiye 78.si, Nevşehir 1., 2., 3.sü

ve daha nice dereceleri öğrencilerimiz kazanıyor.

İyi bir üniversitenin, başarılı bir geleceğin yolu Altınyıldız Kolejinden geçiyor.

BAŞARI YOLCULUĞUMUZDA GİDİLECEK DAHA ÇOK YOLUMUZ, KAZANILACAK DAHA ÇOK BAŞARIMIZ VAR!