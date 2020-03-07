Altınyıldız Müzik Külübünden Anma Töreni

Altınyıldız İlköğretim Kurumu 7.sınıf öğrencileri öğrencilerinin şiirler okuduğu ve 5.sınıf öğrencilerinin CEM KARACA,AŞIK VEYSEL ve NEŞET ERTAŞ türküleriyle eşlik ettiği anma töreni Türk müziğine yön veren , Türk müziğinin efsane isimleri için yapıldı.

Anma töreninde emeği geçen öğrencilerimize ve Müzik öğretmenlerimiz Gökhan DEMİR ve Fikret TOKLU , Görsel Sanatlar öğretmenimiz Ömür ERATİK, Fen Bilimleri Öğretmenimiz Eren ÖZHAN, Türkçe Öğretmenimiz Osman OLGUN’a teşekkür ediyor, Usta sanatçılarımızı rahmetle anıyoruz.