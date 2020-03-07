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Altınyıldız Müzik Külübünden Anma Töreni

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri ve müzik külübü öğrencileri tarafından CEM KARACA,AŞIK VEYSEL VE NEŞET ERTAŞ anma töreni düzenlendi.

Nevşehir 07.03.2020, 16:25
Altınyıldız Müzik Külübünden Anma Töreni
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Altınyıldız İlköğretim Kurumu 7.sınıf öğrencileri öğrencilerinin şiirler okuduğu ve 5.sınıf öğrencilerinin CEM KARACA,AŞIK VEYSEL ve NEŞET ERTAŞ türküleriyle eşlik ettiği anma töreni Türk müziğine yön veren , Türk müziğinin efsane isimleri için yapıldı.

Anma töreninde emeği geçen öğrencilerimize ve Müzik öğretmenlerimiz Gökhan DEMİR ve Fikret TOKLU , Görsel Sanatlar öğretmenimiz Ömür ERATİK, Fen Bilimleri Öğretmenimiz Eren ÖZHAN, Türkçe Öğretmenimiz Osman OLGUN’a teşekkür ediyor, Usta sanatçılarımızı rahmetle anıyoruz.

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