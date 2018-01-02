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Altınyıldız Matematik Olimpiyatlarına Yoğun Katılım

Özel Altınyıldız ilköğretim Kurumunun 14 Ocak 2018 Pazar yapacağı 4.sınıflar Matematik olimpiyatı il genelinde devlet okullarında öğrenim gören, sınıf öğretmenleri ve okul idaresi tarafından seçilen en başarılı 612 öğrencinin başvurusu ile 29 Aralık 2017 Cuma günü sona ermiştir.

02 Ocak 2018 Salı 16:09
Altınyıldız Matematik Olimpiyatlarına Yoğun Katılım
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Nevşehir Geneli 4.sınıfta okuyan öğrencilerin katılacağı matematik yarışmasında 4.sınıf matematik müfredatından ve olimpiyat soruları olmak üzere sorular sorulacak ve dereceye giren öğrenci,öğretmen ve okullara ödüller verilecektir..Yarışma Altınyıldız İlköğretim Kurumunda 14 Ocak 2018 Pazar 10.00'da yapılacak olup, yarışma ödül töreni 15 Şubat 2018 Perşembe 11.00'de yine Altınyıldız İlköğretim Kurumu Konferans Salonunda yapılacaktır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak Türk Milli Eğitim sisteminin amaçları doğrultusunda İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin muhakeme etme, araştırma ve sorgulama becerileri ile matematik zekalarını ön plana çıkarmak ve öğrencilerimizin bilimsel bir etkinliğe katılmalarını sağlayarak yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olup aklın ve bilimin aydınlık dünyasında yol gösterici bir ışık olabilmek amacıyla düzenlediğimiz bu yarışmanın Nevşehir'de öğrencilere matematiğin farklı yönlerini keyifli bir yarışma ortamı içerisinde göstereceğini, onların matematiğe olan tutum ve motivasyonlarını artıracağını ve yeni buluş açıları kazandıracağını düşünüyoruz.Yarışmanın öğrencilerimize ,öğretmenlerimize ve okullarımıza yeni bir heyecan getireceğini ve okullarımızdaki matematik öğretimine,ilimizin ve ülkemizin eğitim ve öğretimine katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Yarışmaya ilgi gösterip katılan tüm okullarımıza ve öğrencilerimize teşekkür eder,yarışmada herkese başarılar dileriz.

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