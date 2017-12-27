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Altınyıldız Matematik Olimpiyatı Örnek Soruları

Özel Altınyıldız ilköğretim Kurumunun 14 Ocak 2018 Pazar yapacağı 4.sınıflar Matematik olimpiyatı ile ilgili örnek sorular yayınlanmıştır.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:44
Altınyıldız Matematik Olimpiyatı Örnek Soruları
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Nevşehir Geneli 4.sınıfta okuyan öğrencilerin katılacağı matematik yarışmasında 4.sınıf matematik müfredatından ve olimpiyat soruları olmak üzere sorular sorulacak ve dereceye giren öğrenci,öğretmen ve okullara ödüller verilecektir.Altınyıldız İlköğretim Kurumu tarafından Nevşehir'de ilk kez düzenlenecek Matematik yarışmasına başvurular 29 Aralık 2017 Cuma gününe kadar  www.altinyildiz.k12.tr  adresinde bulunan kayıt formunu doldurularak yapılacaktır.Yarışma Altınyıldız İlköğretim Kurumunda 14 Ocak  2018 Pazar 10.00'da yapılacak olup, yarışma ödül töreni 15 Şubat 2018 Perşembe 11.00'de yine Altınyıldız İlköğretim Kurumu Konferans Salonunda yapılacaktır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdürü Sayın Mehmet ERAVCI matematik yarışması için yaptığı açıklamada  ''Türk Milli Eğitim sisteminin amaçları doğrultusunda İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin bilgiye ulaşabilmek için; muhakeme etme, araştırma ve sorgulama becerileri ile matematik zekalarını ön plana çıkarmak ve öğrencilerimizin bilimsel bir etkinliğe katılmalarını sağlayarak yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olup aklın ve bilimin aydınlık dünyasında yol gösterici bir ışık olabilmek amacıyla düzenlediğimiz bu yarışma üç bölüm  testten oluşacak. 1.bölüm 15 soru 2.bölüm 15 soru 3 bölüm ise 10 soru olmak üzere toplam 40 soru içermektedir.Yarışmaya katılacak bütün öğrenci ve öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum.''dedi

ÖRNEK SORULARA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ. 

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