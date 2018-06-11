Altınyıldız Liselilerin Üniversite Sınavı Hazırlıkları Seri Denemelerle Devam Ediyor

Altınyıldız Koleji öğrencileri 6-7 Haziran 2018 tarihlerinde uygulanan deneme sınavlarının ardından 11-12 Haziran 2018 tarihinde de uygulanmakta olan ve 18-19 Haziran, 25-26 Haziran 2018 tarihinde uygulanması planlanan deneme sınavlarıyla çalışmalarına devam ediyor.

Eğitim-öğretim dönemi içerisinde çok sayıda Türkiye geneli, il geneli ve okul geneli deneme sınavlarına katılan öğrenciler, okulların kapanmasının ardından da hazırlıklarına devam etmektedirler.

30 Haziran-1 Temmuz tarihlerindeki üniversite sınavlarına kadar hazırlıklarına büyük bir hızla devam eden Altınyıldız Koleji öğrencilerini göstermiş oldukları gayretlerden dolayı tebrik eder, üniversite sınavlarında başarılar dileriz.