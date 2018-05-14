Altınyıldız Liseli Genç Mucitler İki Proje İle Dünya Finallerinde İlk 10 Dereceye Girdi

Yine Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Lisesi 10.sınıf öğrencileri Yunus Emre Aşıcı ve Melih Gültekin aynı yarışmanın Teknoloji Kategorisinde “Fiziksel Engelliler için Gyro Sensörlü Tekerlekli Sandalye” projesi ile finalist olmuş, Proje danışmanlığını ise Kimya öğretmeni Kader Ünlü yapmıştır.

Altınyıldız Koleji öğrencileri, 10-13 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapılan final yarışmalarına katılarak büyük bir başarı daha elde etmiş,10 ülkeden 733 proje arasında ilk 10 dereceye girmişlerdir.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Öğrencilerin bilimsel faaliyetlere ilgilerinin ve katılımlarının arttırılması amacıyla Çekmeköy Belediyesi’nin Maltepe Üniversitesi işbirliğinde bu yıl Prof. Dr. Necmettin Erbakan adına düzenlediği 3’üncü Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda kazananlara ödülleri düzenlenen törenle dağıtıldı. Maltepe Marma otelde gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, jüri üyleri ile çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

Çalışmaların ödüllendirildiği olimpiyatlarda finale kalan öğrencilere çeşitli ödüller verildi.