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Altınyıldız Liselerinin İlmihal Derecesi

Altınyıldız Lisesi öğrencisi Fatma Buse Yener Nevşehir 3.sü olarak

04 Ocak 2018 Perşembe 10:57
Altınyıldız Liselerinin İlmihal Derecesi
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Laptop ve Umre ödülü kazandı.

Nevşehir Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde Nevşehir Sivil Toplum kuruluşlarınca düzenlenen İlmihal Yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize ödülleri Kapadokya Kültür Merkezinde düzenlenen törenle verildi.

Tören 03. Ocak 2018 tarihinde saat 14.00 'te Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz,Murat Göktürk,Ebubekir Gizligider,Belediye Başkanı Hasan Ünver ,Nevşehir Müftüsü Yakup Öztürk,Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Murat Demir,Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer,Ak Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar,okul idarecileri,öğretmenler,öğrenciler ve vatandaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirildi.

Altınyıldız Koleji öğretmen ve öğrencilerimizin de törene katılarak, hem okulumuzu temsil etmiş hem de yapılan bu çalışmalara destek vermişlerdir.

Altınyıldız Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10/c sınıfı öğrencilerimizden Fatma Buse Yener düzenlenen İlmihal Yarışmasında ilk 3 dereceye girerek bir adet laptop ve bir adet Umre ödülü kazanmıştır. Öğrencimize ödülünü Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider tarafından almıştır.

Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Murat Demir'in konuşmaların ardından öğrencilerimizle fotoğraf çekimleri yapılmış program sona ermiştir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerimiz Nurettin Şahin,Mustafa Öz'ü ve öğrencilerimizi kutluyoruz.

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