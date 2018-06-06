Altınyıldız Liselerinde Üniversite Sınav Hazırlıkları Devam Ediyor

Hafta hafta gerçekleşen deneme sınavları, tarama sınavları, hafta içi ve hafta sonu dersleriyle ayrıca birebir etütlerle eksiklerini tamamlayan öğrencilerimiz konularını büyük ölçüde tamamlamış olmanın vermiş olduğu birikim ve rahatlık ile girmiş oldukları denemelerde çok güzel başarılarıda elde etmeye devam etmektedirler.

Öğrencilerimizin lise hayatı süresince elde ettikleri birikim ve göstermiş oldukları özgüven ayrıca elde edilen başarılar ara sınıfta öğrenim gören öğrencilerimiz açısından da büyük bir motivisyon nedeni olmaktadır.12.sınıf ve ara sınıflarda öğrenim gören tüm öğrencilerimize sınavlarda ve hayat boyu başarılar dileriz.

Altınyıldız Koleji öğrencilerinin elde ettikleri başarılarda büyük bir katkı sahibi olan Altınyıldız Koleji’nin değerli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, idareci ve velilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.