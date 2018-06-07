Altınyıldız Liselerinde Alan Yeterlilik Deneme Sınavı (AYT) Yapıldı

Öğrencilerimiz üniversite sınavlarının gerçekleştirileceği tarih için kalan sürede çalışmalarını büyük bir hızla devam ettirmektedirler. Bu süreçte öğrencilerimize uygulanacak olan bir sonraki deneme sınav tarihleri 11-12 Haziran Pazartesi-Salı günleridir.

Altınyıldız Eğitim Kurumları 12.sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, üniversite sınavlarında yeni hedeflere ulaşmak için geceli gündüzlü çalışmaktadır.

Bu zorlu süreçte Altınyıldızlı öğrenciler ailelerinin, öğretmenlerinin ve idarecilerinin desteklerini her an yanlarında hissetmektedir.

Bütün öğrencilerimize başarılar dileriz.