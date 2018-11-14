Altınyıldız Liseleri’nde 2018-2019 İkinci Veli Toplantıları Başladı

Lise 9, sınıf öğrenci veli toplantısı ile başlayan toplantılar üç gün devam edecek.

Konferans salonunda yapılan veli toplantısı, Fen, Anadolu, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri öğrenci velileri ve öğretmenlerinin katılıyla düzenleniyor.

Toplantılarda branş öğretmenleri ve veliler bir araya geldi. Veliler, öğretmenler ile görüşme yaparak öğrencilerinin eğitim durumları hakkında bilgi sahibi oldular.

Öğretmenler, derslerin işlenişi, öğrenci davranışları, veli-öğrenci ilişkisi konularında geniş değerlendirmeler yaparak, öğrencinin başarısının nasıl artırılacağı konusunda velilerle görüş alışverişinde bulunuldu.

10.ve 11.sınıfların veli toplantıları 14,15 ve 16 Kasım tarihlerinde yapılacaktır, 12.sınıflar veli toplantıları Ekim ayında gerçekleştirilmişti.

Altınyıldız Eğitim Kurumları veli toplantısına katılan veliler, okul yönetimine teşekkür ederek, bire bir etüt uygulamaları, kurslar, deneme sınavları, derslerin işlenişi, disiplin gibi hususlarda duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.

Eğitimde farklı anlayışa sahip olan Altınyıldız, yıllardır başarı çizgisini artırarak geliştirmektedir.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 11:35