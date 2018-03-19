Altınyıldız Liseleri Uluslararası Lise Matematik Olimpiyatlarına Ev Sahipliği Yaptı

ALTINYILDIZ FEN,ANADOLU,MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ MATEMATİK OLİMPİYATLARINA KATILDI.

2018 yılında 268 sınav merkezinde, 65 ayrı şehirde, 1106 okulda, 60 Bin 323 öğrencinin katıldığı

Uluslararası Lise Matematik Olimpiyatları 17 Mart 2018 Cumartesi günü Saat 10.00'da Altınyıldız Lise kampüsünde yapıldı.

Altınyıldız Eğitim Kurumları Liseleri olarak, yıllardır öğrencilerimizi ulusal ve uluslar arası bilimsel etkinliklere katılmalarını teşvik etmekteyiz. Bilimsel düşünen, araştıran ve sorgulayan nesiller yetiştirme hedefi ve gayreti içerisindeyiz.

Uluslararası KANGURU Matematik Olimpiyatları Lise Yarışmalarına hem öğrencilerimiz katıldı, hem de olimpiyatlara Altınyıldız Liseleri ev sahipliği yaptı.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseleri 9,10,11, ve 12. Sınıf öğrencilerinin katıldığı 100 ün üstünde öğrencinin Uluslararası Matematik yarışması 17 Mart 2018 Cumartesi Saat 10.00’da okulumuzda uygulanmıştır.

Üniversite sınavlarında yıllardır çok başarılı sonuçlar alaran Altınyıldız Liseleri öğretmenleri Uluslararası Matematik Yarışmalarında öğrencilerinden başarılı sonuçlar bekliyor.

Altınyıldız Liseleri’nin Nevşehir’de Liselerde tek Sınav Merkezi olması ve sınavın okulumuzda uygulaması bu önemli akademik çalışmanın Türkiye’de de gelişmesine destek vermemiz açısından önemli olacaktır. Matematik yarışmasına katılan olan tüm öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyoruz.

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