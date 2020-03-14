Altınyıldız Liseleri Ders Çalışma Programları Yayınlandı

Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Lisesi öğretmenlerinin büyük bir titizlikle hazırladığı 2 haftalık ders çalışma programına öğrenciler, www.altinyildiz.k12.tr adresinden ulaşabilirler.

Her öğrencinin ders çalışma programından yararlanabilmesi için, programlar şifresiz olarak yayınlanmıştır.

Uzaktan Eğitim sistemi ve online dersler ile desteklenecek öğrenme ortamlarıyla öğrencilerin derslerinin ve sınavlara hazırlık süreçlerinin aksamaması hedeflenmektedir.