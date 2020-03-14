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Altınyıldız Liseleri Ders Çalışma Programları Yayınlandı
Okulların tatil edilmesi nedeniyle eğitim ve öğretimin aksamaması için, Altınyıldız Eğitim Kurumları’nda her sınıf düzeyinde ders çalışma programları hazırlanarak okul web sitesinde yayınlandı.
Nevşehir 14.03.2020, 17:27
Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Lisesi öğretmenlerinin büyük bir titizlikle hazırladığı 2 haftalık ders çalışma programına öğrenciler, www.altinyildiz.k12.tr adresinden ulaşabilirler.
Uzaktan Eğitim sistemi ve online dersler ile desteklenecek öğrenme ortamlarıyla öğrencilerin derslerinin ve sınavlara hazırlık süreçlerinin aksamaması hedeflenmektedir.