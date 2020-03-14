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Altınyıldız Liseleri Ders Çalışma Programları Yayınlandı

Okulların tatil edilmesi nedeniyle eğitim ve öğretimin aksamaması için, Altınyıldız Eğitim Kurumları’nda her sınıf düzeyinde ders çalışma programları hazırlanarak okul web sitesinde yayınlandı.

Nevşehir 14.03.2020, 17:27
Altınyıldız Liseleri Ders Çalışma Programları Yayınlandı
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Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Lisesi öğretmenlerinin büyük bir titizlikle hazırladığı 2 haftalık ders çalışma programına öğrenciler, www.altinyildiz.k12.tr adresinden ulaşabilirler.

Her öğrencinin ders çalışma programından yararlanabilmesi için, programlar şifresiz olarak yayınlanmıştır.

Uzaktan Eğitim sistemi ve online dersler ile desteklenecek öğrenme ortamlarıyla öğrencilerin derslerinin ve sınavlara hazırlık süreçlerinin aksamaması hedeflenmektedir.

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