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Altınyıldız Liseleri 3 Altın, 1 Gümüş Madalya Kazandı

2017-2018 Okul sporları liseler arası Genç Erkek (A) müsabakalarında Altınyıldız Koleji öğrencileri katıldıkları farklı sikletlerde 3 il birinciliği, 1 il ikinciliği elde ederek Takım halinde il 2.si olmuştur.

09 Mart 2018 Cuma 15:51
Altınyıldız Liseleri 3 Altın, 1 Gümüş Madalya Kazandı
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ALTIN ELDİVENLERDEN 3 İL BİRİNCİLİĞİ

2017-2018 Okul sporları liseler arası Genç Erkek (A) müsabakalarında Altınyıldız Koleji öğrencileri katıldıkları farklı sikletlerde 3 il birinciliği, 1 il ikinciliği elde ederek Takım halinde il 2.si olmuştur.

9 Mart 2018 tarihinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü Boks Salonunda gerçekleştirilen şampiyonada Dünya, Avrupa ve Türkiye kız boks dereceleri olan okulumuz erkek takımıyla iddalı olduğunu göstermiştir.

Turnuvaya katılan sporcularımız

Esat Köybaşı İl 1.Sİ

Mert Gevrek İl 1.Sİ

Cemal Batmaz İl 1.Sİ

Mahmut Göncü İl 2.Sİ

7 Nisan tarihinde Antalya'da yapılacak bölge şampiyonasında öğrencilerimize başarılar dileriz.

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