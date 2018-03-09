Altınyıldız Liseleri 3 Altın, 1 Gümüş Madalya Kazandı

ALTIN ELDİVENLERDEN 3 İL BİRİNCİLİĞİ
2017-2018 Okul sporları liseler arası Genç Erkek (A) müsabakalarında Altınyıldız Koleji öğrencileri katıldıkları farklı sikletlerde 3 il birinciliği, 1 il ikinciliği elde ederek Takım halinde il 2.si olmuştur.
9 Mart 2018 tarihinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü Boks Salonunda gerçekleştirilen şampiyonada Dünya, Avrupa ve Türkiye kız boks dereceleri olan okulumuz erkek takımıyla iddalı olduğunu göstermiştir.
Turnuvaya katılan sporcularımız
Esat Köybaşı İl 1.Sİ
Mert Gevrek İl 1.Sİ
Cemal Batmaz İl 1.Sİ
Mahmut Göncü İl 2.Sİ
7 Nisan tarihinde Antalya'da yapılacak bölge şampiyonasında öğrencilerimize başarılar dileriz.