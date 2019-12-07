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Altınyıldız Kross Takımı Nevşehir 1.si
Altınyıldız İlköğretim Kurumu Kross Takımı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü OkulSporları müsabakalarında rakiplerini geride bırakarak Nevşehir 1.si oldu.
Nevşehir 07.12.2019, 08:37
Altınyıldız İlköğretim Kurumu Kross Takımı( Duran SÜTVEREN ,Mert Hanifi ODACI ,İbrahim GÖKGÖZ ,Batuhan ERGÖZ) Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları kapsamımda düzenlenen Kross yarışlarında Nevşehir 1.liği elde etti
Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren antrenörlerimizi tebrik ediyor,başarılarının devamını diliyoruz.
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