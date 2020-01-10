Altınyıldız Kross Takımı Bölge Finalisti

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Kross takımı Mersin’de yapılan Okul Sporları Yıldızlar kategorisi 3000 metre kross yarışlarında öğrencilerimizden DURAN SÜTVEREN,MERT HANİFİ ODACI, IBRAHİM GÖKGÖZ, BATUHAN ERGÖZ ‘den oluşan takımımız bölge finalistliğini göğüsleyerek 21 Şubat 2020’de Osmaniye’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında Okulumuzu ve ilimizi temsil edeceklerdir.

Öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen öğretmenlerimize ,velilerimize Antrenörleri RESUL KÖSTEKÇİ ve İSA DEMİR’e teşekkür ediyor, Türkiye Şampiyonasında öğrencilerimize başarılar diliyoruz.