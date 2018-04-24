Altınyıldız Kreş ve Anaokulundan Çocuklara Bayram Hediyesi

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisanı Türk çocuklarına bayram olarak hediye etmiştir. Dünyada bizden başka çocuk bayramı kutlayan ülke yoktur. Altınyıldız Kreş ve Anaokulu olarak bugünün küçüğü, geleceğin büyüğü olan sevgili çocuklarımızın bayramı doyasıya kutlamaları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Türk bayrağı ve balon dağıtarak, çocuklarımızın heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçmişini bilmeyen, geleceğe güvenli bakamaz sözü gereğince Altınyıldız Kreş ve Anaokulu olarak çocuklarımızın geçmişlerinden aldıkları güçle, geleceğe güvenle bakmalarına yardımcı oluyoruz. Böyle anlamlı bir etkinlik yapmamız konusunda bize yardımcı olan Nissara alışveriş merkezi çalışanlarına, görev alan öğretmenlerimize ve personelimize teşekkür ederiz. Tüm milletimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.