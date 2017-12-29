Altınyıldız Kreş Ve Anaokulunda Öğrencilere Satranç Takımı Dağıtıldı

Satranç dağıtım törenine Altınyıldız Eğitim Kurumları lise müdürü Özkan Kılınç, Türkiye Satranç Federasyonu Nevşehir il temsilcisi Çağrı Türkcü, Altınyıldız Anaokulu müdürü Mustafa Uçar, Altınyıldız lisesi ile Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğretmenlerimiz katıldılar.Anaokulu müdürü Mustafa Uçar yaptığı konuşmada tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerin yeni yıllarını kutlayarak, 2017-2018 Eğitim öğretim yılında il satranç temsilciliğince düzenlenen satranç yarışmalarında Altınyıldız ilkokul, ortaokul ve Liselerinde okuyan abla ve ağabeylerinin il birinciliklerini kazanmaları nedeniyle, bizde Kreş ve Anaokulumuzda satranç alt yapısını oluşturmak ve geleceğin satranç dahilerini yetiştirmek için öğrencilerimize satranç takımı hediye ediyoruz dedi.

Törende konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Nevşehir il temsilcisi Çağrı Türkcü; böyle güzel bir organizasyonu düzenleyen ve anaokulu öğrencilerine satrancı sevdiren Altınyıldız Kreş ve Anaokulunun idareci ve tüm öğretmenlerine teşekkür etti.

Konuşma sonunda tüm katılımcılar tarafından öğrencilere satranç takımları dağıtıldı.

" Altınyıldız Kreş ve Anaokulu; Mutlu Çocukların Okulu."