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Altınyıldız Kreş Ve Anaokulunda Müzik Kursları Başlıyor

İlimizin okul öncesi eğitimde marka kurumu olan Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda Piyano, Gitar, Keman ve Jimnastik kursları açılıyor.İ

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:45
Altınyıldız Kreş Ve Anaokulunda Müzik Kursları Başlıyor
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İlimizin okul öncesi eğitimde marka kurumu olan Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda Piyano, Gitar, Keman ve Jimnastik kursları açılıyor.İkinci dönemin ilk haftası itibariyle Cumartesi ve Pazar günlerinde açılacak kurslarımızda öğrencilerimizin hem müzik yeteneklerini geliştirmek, hemde güzel bir haftasonu geçirmeleri hedeflenmiştir. Belirtilen kurslara çocuğunu göndermek isteyen velilerimizin okul idaresine müracaat etmeleri gereklidir.

Açılacak kurslarla ilgili bilgi veren Müzik öğretmeni Ayşe Şevval Yandakcı; Müzik çocukların kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirir, estetik, yaratıcı ve yapıcı düşünme kapasitelerini artırır.Akademik performansı da olumlu etkileyen müzik, okul çağındaki çocukların daha hızlı okuma,yazma ve anlama yeteneğini geliştirmektedir. Piyano çalmanın notaları algılayan beynin tuşlara dokunan parmaklara ve pedallara basan ayağa emir vermesiyle bir koordinasyon oluşturarak beynin birden fazla bölgesini aynı anda çalıştırdığını, çok yönlü düşünmeyi ve bağlantılar kurmayı sağladığını, dolayısıyla da beynin kullanımını geliştirdiğini belirtti.

Bir müzik aletini çalmayı öğrenmek tıpkı farklı bir dili öğrenmek gibidir.Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu olarak geleceğimizin teminatı olan küçük öğrencilerimizi en güzel şekilde hayata hazırlamaktayız.

"Altınyıldız Kreş ve Anaokulu; Sağlıklı ve Mutlu Çocukların Okulu."

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