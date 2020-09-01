Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda Heyecan Başladı

Sevgi, çocuklarımızla bütünleşince güzel. Mutlu çocukların okulu Altınyıldız Kreş ve Anaokulu çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu olması için gereken önlemleri alarak sosyal mesafe kurallarına uyularak, hijenik bir ortamda öğrenciler güvenle eğlenceli eğitimin tadına varıyor. Okula hazırlık ve okul öncesi eğitim çalışmalarının ve eğlenceli oyunlarla desteklendiğimiz yüz yüze eğitimimiz Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda başlamış olup; İngilizce, Beden Eğitimi, Bale, Jimnastik, Yoga, Satranç, Müzik, Drama, Akıl Oyunları, Montessori, Robotik Kodlama derslerimizle yeni eğitim yılına merhaba diyoruz.

Okulumuzda sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı verilmektedir. İlimizin ve bölgemizin en büyük, en donanımlı Kreş ve Anaokulu olan Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda çocuklarımız geleceğe bir adım önde başlasın.

Mutlu çocukların okulu Altınyıldız Kreş ve Anaokulu’nda” Yıldızınız bizimle parlasın.”