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Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda Her Gün Farklı Etkinlikler
Altınyıldız Kreş ve Anaokulu hergün güne müzik eşliğinde yapılan sabah sporuyla başlıyor, ardından yumurta taşıma yarışması ile Altınyıldız Kreş ve Anadokulu rekabetin tadına varıyor.
Nevşehir 07.09.2020, 13:48
Türkiye’nin en büyük, en donanımlı okul öncesi eğitim kurumları arasında yer alan Altınyıldız Kreş ve Anaokulu, özgün eğitimiyle büyük beğeni topluyor.
Renkli balonları patlatarak keyifli vakit geçiren öğrenciler, sosyal mesafeye uygun olarak bahçemizde resimler çizerek ufkularını açıyorlar.
Akıl oyunları, İngilizce, Drama ve birçok etkinliklere katılan öğrencilerin hergünleri dolu dolu geçiyor.
Altınyıldız Kreş ve Anaokulu’da günü eğitici ve öğretici etkinliklerle tamamlanarak, öğrencilerimizi evlerine gülen yüzlerle uğurluyoruz.