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Altınyıldız Kreş Ve Anaokulunda "Ekmek Nimettir" Etkinliği Yapıldı

İlimizin en büyük kreş ve Anaokulu olan Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrencilerimiz eğitici ve eğlenceli bir etkinliğe daha imza attılar.

05 Ocak 2018 Cuma 14:03
Altınyıldız Kreş Ve Anaokulunda "Ekmek Nimettir" Etkinliği Yapıldı
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Yapılan etkinlikle, tarladaki buğdaydan soframıza kadar ulaşan ekmeğin oluşum aşamalarını öğrendiler.İlk önce öğretmenleri ile birlikte sınıflarda buğday nasıl yetişir, nasıl un olur, nasıl ekmek olur, nerelerde pişer ve soframıza gelmeden önce hangi aşamalardan geçer gibi soruların cevabını aradılar. Ekmeğin ne kadar çok emek verilerek soframıza ulaştığı, ekmeğimizi israf etmememiz gerektiği vurgulandı. Dünyada açlıkla mücadele eden o kadar fazla insan varken, bizlerin ekmeğimizi israf etmememiz, kalan parça ekmekleri çöpe atmamamız, "Ekmek Nimettir, yeri çöplük değildir" sözünün asla unutulmaması gerektiği öğretmenlerimizce öğrencilerimize anlatıldı.

Anaokulumuzda hazırlanan görselde, Çavdar Ekmeği,Kepekli Ekmek, Karadeniz Ekmeği, Tost Ekmeği, Bazlama, Tam Buğday Ekmeği, Susamlı Simit ve Nevşehir yöremize ait Nevşehir simidinin sergilendiği tezgahta çocuklarımız, fırıncı küreğiyle sembolik ekmek pişirmenin heyecanını yaşadılar. Daha sonra fırıncı olup satış yapmayı, müşteri olup sıra beklemeyi yaparak-yaşayarak öğrendiler.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulunun mutlu çocukları eğlenerek öğrenmeye devam ediyorlar.

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