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Altınyıldız Kreş Ve Anaokulunda Ebru Sanatı Çalışması

İlimizin gözde okulöncesi kurumu olan Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda öğrencilerimiz Ebru sanatı çalışması yaptılar. Öğretmenleriyle birlikte Ebru çalışması yapan öğrencilerimiz, yaptıkları eserlerinin güzelliğinden dolayı oldukça mutlu oldular.

04 Ocak 2018 Perşembe 13:12
Altınyıldız Kreş Ve Anaokulunda Ebru Sanatı Çalışması
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Ebru çalışması için Ebru teknesi, boyalar,fırça,biz, spatula,öd, neft ve kağıt kullanan öğrencilerimiz, yaptıkları birbirinden güzel çalışmalarını kurumaya bıraktılar.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan öğretmenimiz Nalan Uçar şunları söyledi; Suda erimeyen boyaların yoğunlaştırılmış su üzerine serpilerek nakışlı kağıt elde etme sanatına ebru denir. Önemli olan sanatsal değeri olan bir ebru yapmak değil, çocukların zihnini, duygularını ve bedenini bütünleştirip stres ve endişeden uzaklaşıp rahatlamasıdır. Ebru öncelikle sabrı ve kabullenmeyi öğretir. Ebru ruh dinginliği sağlar ve sabrı artırır. Kişi dikkatini suya ve renklerin hareketine yoğunlaştırdığında gerginliği azalır. İnsanın oyun oynaması bir ihtiyaçtır, ebru çalışması suyla ve renklerle oyun oynama fırsatı verir. Ebru sanatı sabır, anlayış ve hoşgörüyü öğreterek, çocukları olgunlaştırır.

Çok güzel örnek çalışmalarından dolayı öğretmen ve öğrencilerimizi kutlarız.

" Altınyıldız Kreş ve Anaokulu, Sağlıklı ve Mutlu Çocukların Okulu."

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