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Altınyıldız Kreş Ve Anaokulunda Astronomi Eğitimi

Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda öğrencilerin bilgi dağarcıklarını zenginleştirmek amacıyla güneş sistemi ve gezegenlerle ilgili eğitim verildi.

02 Ocak 2018 Salı 16:08
Altınyıldız Kreş Ve Anaokulunda Astronomi Eğitimi
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Öğrencilerimiz görseli hazırlanan güneş sistemi ve gezegenler köşesinde iki boyutlu hazırlanan, güneş yörüngesinde bulunan gezegenler, büyük ayı-küçük ayı takım yıldızları ve kutup yıldızı görsellerini incelediler. Daha sonra okulumuz Kar taneleri sınıfı tarafından hazırlanan güneş sistemi ve gezegenler sunumunu izlediler. Kar taneleri ve Yıldızlar sınıfından sunumda görev alan öğrencilerimiz gezegenleri tanıttılar.

Öğrencilerin anlatımından sonra söz alan okulumuz öğretmeni Şenay Özlü; hazırlamış olduğu güneş ve yörüngesinde bulunan gezegenlerin özellikleri hakkında kısa ve açıklayıcı bilgiler verdi.

Hazırlanan görseller ve yapılan etkinlikler öğrencilerimiz tarafından oldukça ilgi gördü.

Bu şekilde hazırlanan kapsamlı konular ve etkinliklerle farkındalık yaratmaya devam edeceğiz.

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" Altınyıldız Kreş ve Anaokulu,Mutlu Çocukların Okulu."

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