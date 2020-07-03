Altınyıldız Kreş ve Anaokulu’nda 2020-2021 Kayıt Dönemi Başladı

Bağımsız Tüketici Değerlendirmeleri tarafından 2020 yılında Nevşehir’in EN İYİ KOLEJİ seçilen ALTINYILDIZ KOLEJİ, KREŞ VE ANAOKULU olarak başarılarımızda emeği geçen öğretmen, veli, öğrenci ve personelimize teşekkür ederiz.

Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu,2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitimde İyi Örnekler Hami Projesinde Türkiye’ye ARGE kategorisinde örnek gösterildi.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulumuzda 2-3-4-5 ve 6 yaş çocukları için kayıt dönemi kısıtlı kontenjanlar dolana kadar devam edecek.

12 ay açık olan Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Temmuz ve Ağustos aylarında da açık. Halen anaokulu öğrencilerimiz Yaz okulumuzda eğitimlerine devam ediyor.

Sizin çocuğunuz da mükemmel fiziki yapıya sahip, alanında uzman eğitim kadrosuyla Altınyıldız Kreş ve Anaokulumuzda geleceğe hazırlansın.

22 yıldır Altınyıldız Eğitim Kurumları tecrübesiyle, okul öncesi eğitimde yetişen öğrencilerimiz Lise Giriş Sınavları ile Üniversite sınavlarında Nevşehir ve Türkiye dereceleri kazanmaktadır.

Okul öncesi derslerinin yanı sıra öğrencilerimize;

İngilizce, Satranç, Müzik, Beden Eğitimi, Bale, Halk Dansları, Jimnastik, Drama, Montessori, Akıl Oyunları, Değerler Eğitimi, Robotik Kodlama, Seramik, Yüzme eğitimleri verilmektedir.

Derslikler, teknoloji, uygulama sınıfları, satranç, müzik, resim atölyeleri, yemekhane, öğrenci uygulama mutfağı, uyku ve dinlenme salonları, açık ve kapalı trambolinler, zıpzıplar, oyun alanları Altınyıldız Kreş ve Anaokulu’nda.

Hayvanat bahçesi, Sera, Trafik eğitim pisti, kapalı spor salonu, cep sineması ve daha nice bölümlerin bulunduğu Nevşehir’in ve Türkiye’nin örnek okulu olan Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu’nun erken kayıt avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Aile sıcaklığında Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda öğrenim görmek, mutlu ve başarılı yarınlar demektir.